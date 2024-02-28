Росстат сообщил о росте зарплат в 2023 году на 7,8% в реальном выражении

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России в декабре 2023 года составил 8,5% в годовом выражении после повышения на 7,2% в ноябре, на 9,9% в октябре, на 7,2% в сентябре, 9,5% в августе, на 9,2% в июле, на 10,5% в июне, на 13,3% в мае, на 10,4% в апреле, на 2,7% в марте, на 2,0% в феврале и на 0,6% в январе, сообщил Росстат.

В целом за 2023 года реальный размер средней заработной платы вырос в стране на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в декабре 2023 года составила 103 815 рублей, увеличившись на 16,6% по сравнению с декабрем 2022 года.

В среднем за 2023 год заработная плата составила 73 709 рублей в месяц, увеличившись на 14,1% в номинальном выражении.