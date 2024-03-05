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ЕЭК сообщила о росте зарплат во всех странах ЕАЭС в 2023 году

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Во всех странах ЕАЭС отмечен рост уровня зарплат, сообщила во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Среднемесячная номинальная и реальная (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) заработная плата в январе - декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась во всех государствах Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Армении (112,4%) и Беларуси (111%)".

По данным ЕЭК, размер среднемесячной номинальной зарплаты составил: в Армении - 270 тысяч армянских драмов ($688), в Белоруссии - 1,9 тысячи белорусских рублей ($634), в Казахстане - 360,8 тысячи тенге ($791), в Киргизии - 33,3 тысячи сомов ($379), в России - 73,7 тысячи российских рублей ($871).

ЕАЭС ЕЭК Армения Казахстан Белоруссия Киргизия
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