В России с 20 по 26 февраля яйца подешевели на 0,2%, курятина - на 0,1%

Производство яиц в январе снизилось

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В России яйца снова стали дешеветь после небольшого подорожания в течение двух недель, отметил Росстат. С 20 по 26 февраля яйца подешевели на 0,2% против роста на 0,2% с 13 по 19 февраля и на 0,05% неделей ранее.

Отрицательная динамика сохраняется и по сравнению с началом года - на 2,3%.

Росстат также сообщил, что цены на курятину снизились на 0,1% (на уровне предыдущей недели). С начала года снижение составило 3,6%.

В то же время цены на сахар повысились на 0,4% (на 0,2% неделей ранее) и соответствуют началу года.

Росстат также сообщил, что с 20 по 26 февраля цены на говядину повысились на 0,6%, баранину и соль - на 0,5%, вареные колбасы, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, сливочное масло, макаронные изделия и водку - на 0,3%, мороженую рыбу, пшеничную муку и вермишель - на 0,2%, маргарин, сыры, гречневую крупу и хлеб - на 0,1%.

Цены на черный чай снизились на 0,4%, рис - на 0,2%, мясные консервы для детского питания, печенье - на 0,1%.

Производство яиц в январе снизилось

В январе хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) произвели 3,7 млрд штук яиц, что на 1,9% меньше, чем годом ранее, сообщил также Росстат. По сравнению с декабрем прошлого года производство снизилось на 3%.

Ранее Росстат сообщал, что сельхозорганизации в январе произвели 3,174 млрд яиц, что на 2% меньше, чем в январе прошлого года (3,239 млрд штук). Запасы яиц в минувшем месяце были на 13% ниже прошлогодних и составили 316,2 млн штук. От одной курицы было получено, как и в январе прошлого года, по 26 яиц. Производство сократилось из-за снижения поголовья птицы - на 1,1%, до 464,981 млн голов.

Комментарий Минсельхоза о ценах у производителей

Производители яиц и мяса кур продолжают снижать отпускные цены на свою продукцию, сообщил и Минсельхоз.

Так, за последнюю неделю, по состоянию на 28 февраля, отпускные цены на мясо кур сократились на 0,1%, до 157,02 рубля за 1 кг, на яйца первой категории - на 1,3%, до 89,68 рубля за десяток, второй категории - на 1,1%, до 80,03 рубля за десяток. Текущая динамика цен производителей отражается и на розничных, которые также снизились за неделю, говорится в сообщении.