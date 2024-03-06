Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В России цены на яйца с 27 февраля по 4 марта снизились на 0,7%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей, когда яйца подешевели на 0,2%, темпы падения ускорились. Отрицательная динамика сохраняется и по сравнению с началом года - на 2,9%.

Росстат также сообщил, что цены на курятину снизились на 0,1% (на уровне двух предыдущих недель). С начала года падение составило 3,8%.

В то же время цены на сахар повысились на 0,7% (на 0,4% неделей ранее) и соответствуют началу года.

По данным Росстата, на минувшей неделе подсолнечное масло и гречка подешевели на 0,2%, мясные консервы для детского питания и макаронные изделия - на 0,1%.

Цены на баранину выросли на 0,8%, сосиски, сардельки, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%, черный чай - на 0,5%, маргарин и рис - на 0,4%, говядину, сливочное масло, творог, сыры - на 0,3%, мороженую рыбу, соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, водку - на 0,2%, ржаной хлеб и пшено - на 0,1%.

В январе по сравнению с декабрем 2023 года цены на продукты питания повысились на 1,4%, в годовом выражении - на 8,8%.