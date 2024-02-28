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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Оборот розничной торговли РФ в январе вырос на 9,1%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в январе в годовом выражении увеличился на 9,1%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 7,8%.

По сравнению с динамикой за декабрь 2023 года темпы увеличения показателя вновь замедлились. Так, в декабре он рос на 10,2%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе увеличился на 7,5% в годовом выражении, в то время как в декабре рост составлял 6,4%.

Оборот непродовольственной розницы в январе стал больше на 10,7% (+14,3% в декабре).

По итогам января в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 48,4%, непродовольственных – 51,6% (в январе 2023 года - 49,0% и 51,0% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в январе составил 3 трлн 943,2 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале января, предполагает, что в 2024 году темпы роста продолжат замедляться и показатель увеличится на 2,3%. Официальный прогноз предполагает рост на 3,6%.

Росстат
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