Минэкономразвития отметило ускорение роста ВВП РФ в январе до 4,6% с 4,4% в декабре

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в январе 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года. Об этом говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,6% г/г после 4,4% г/г в декабре. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 1,9% (в декабре 2023 года на 2,3% к уровню 2021 года)", - говорится в обзоре.

Рост промышленного производства в январе ускорился до 4,6% г/г с 2,7% г/г в декабре. "Улучшение динамики связано, прежде всего, с восстановлением темпов роста в обрабатывающем секторе", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2023 году составил 3,6%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3% (прогноз от сентября 2023 года), ЦБ – на 1,0-2,0%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала февраля) предполагает рост в 2024 году на 1,4%.