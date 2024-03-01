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Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП РФ в 2024 году превысит 2%

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП РФ в 2024 году превысит 2%
Здание Министерства Экономического Развития РФ
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики в 2024 году на уровне выше 2%, точный прогноз представит в апреле после анализа данных за начало года, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Об этом Решетников заявил журналистам в пятницу в кулуарах министерской конференции ВТО в Абу-Даби.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в январе 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,6% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года.

Банк России 16 февраля повысил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%. Действующий от сентября прогноз Минэкономразвития (который и будет уточнен в апреле) предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 2,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, попадает в интервал ЦБ и предполагает в 2024 году рост на уровне 1,4%.

Рост ВВП РФ в 2023 году, по первой оценке Росстата, составил 3,6%.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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