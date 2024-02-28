Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% с 2,7% в декабре

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в январе 2024 года составил 4,6% в годовом сравнении, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, в декабре 2023 года рост промпроизводства в РФ составил 2,7% в годовом выражении, в ноябре - 4,5%, в октябре - 5,3%, в сентябре - 5,7%.

Данные по промышленности в январе 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, предусматривал рост промпроизводства РФ за январь на 4,0%.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 0,7% после нулевой динамики в декабре.

В январе 2024 года ускорился рост в обрабатывающих отраслях – до 7,5% в годовом сравнении с 5,1% в декабре.

В добывающем секторе в январе 2024 года рост составил 0,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в декабре.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксирован рост на 4,6% после роста на 1,6% в декабре.

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в январе составил 3,5% после роста на 5,4% в декабре.

Отрасли, показавшие в январе 2024 года рост по сравнению с январем 2023 года: выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 54,6%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 50,2%; производство мебели - 34,1%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 19,8%; производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 12,9%; выпуск электрического оборудования - 11,7%; производство продуктов питания - 8,0%, напитков - 4,4%; производство текстильных изделий - 14,9%, одежды - 5,1%; производство кожи и изделий из кожи - 27,4%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 12,2%, производство бумаги - 7,5%; производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - 8,0%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 8,2%; производство химических веществ и химических продуктов - 6,8%; производство табачных изделий - 3,4%; добыча угля - 3,7%; металлургическое производство - 0,1%.

Отрасли, снизившие объемы производства в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство кокса и нефтепродуктов - 4,0%; добыча металлических руд - 1,2%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 3,5% после роста на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале февраля). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2024 году на 2,6%.