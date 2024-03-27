В феврале промпроизводство в России с учетом лишнего дня ускорило рост до 8,5%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в России в феврале 2024 года составил 8,5% в годовом сравнении после роста на 4,6% в январе, сообщил Росстат.

За январь-февраль 2024 года промпроизводство выросло на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в феврале 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, предусматривал рост промпроизводства за февраль на 5,6%. Отчасти существенное ускорение годовых темпов роста в феврале объясняется високосным годом и лишним днем в феврале.

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2024 года, по оценке Росстата, промышленность России выросла на 1,5% после снижения на 0,2% в январе.

В феврале ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 13,5% в годовом сравнении с 7,5% в январе (за январь-февраль рост на 10,6%).

В добывающем секторе в феврале рост ускорился до 2,1% с 0,8% в январе (за январь-февраль рост на 1,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в феврале был зафиксирован рост на 6,4% после повышения на 4,6% в январе (за январь-февраль рост на 5,5%).

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в феврале составил 6,0% после увеличения на 3,5% в январе (за январь-февраль рост на 4,8%).

Отрасли, показавшие в феврале 2024 года значительный рост по сравнению с февралем 2023 года: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 51,5%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 47,2%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 38,6%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 37,9%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 22,8%; производство мебели - на 20,5%; выпуск электрического оборудования - на 19,6%; производство продуктов питания - на 9,2%, напитков - на 28,9%; производство кожи и изделий из кожи - на 21,3%; производство текстильных изделий - на 3,5%, одежды - на 12,8%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - на 9,8%, производство бумаги - на 12,2%; производство химических веществ и химических продуктов - на 9,0%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - на 9,3%; производство резиновых и пластмассовых изделий - на 9,5%; добыча угля - на 5,4%; металлургическое производство - на 5,4%.

Отрасли, снизившие объемы производства в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство кокса и нефтепродуктов - на 0,7%; производство табачных изделий - на 8,3%.

В 2023 году рост промпроизводства в стране составил 3,5% после роста на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности на 1,8% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале марта). Минэкономразвития прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2024 году на 2,6%.