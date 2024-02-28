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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В России в январе выпуск легковых машин вырос в 1,9 раза на низкой базе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В январе в России производство легковых автомобилей выросло год к году в 1,9 раза (на 90,1%), до 42,1 тысячи штук; грузовиков - в 2,2 раза, до 12,9 тысячи единиц, сообщил Росстат.

К декабрю производство легковых машин снизилось на 24,2%, грузовиков - на 22,6%.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце подскочил в годовом выражении почти в 1,9 раза (на 84,8%), до 987 штук, что было на 39,5% ниже результата декабря 2023 года.

Двигателей внутреннего сгорания за январь в стране произведено 14,6 тысячи шт. (+37,4% г/г и -14,7% к декабрю 2023 года)

Как сообщал ранее "Автостат" со ссылкой на данные своего совместного предприятия с оператором системы ЭПТС (АО "ППК"), продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли г/г на "низкой базе" на 77,3%, до 80,212 тыс. шт.

Автостат Росстат
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