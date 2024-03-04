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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

В России в феврале продажи легковых автомобилей и LCV выросли в 1,8 раза,

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале 2024 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли в годовом выражении на 81,9%, до 113 579 штук, сообщил Минпромторг на основе данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства "Автостат" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Динамика рынка в данных сегментах за февраль рассчитана "Интерфаксом" с использованием данных из соответствующей публикации Минпромторга за январь 2024 года.

За январь-февраль 2024 года в стране было продано 200 629 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 71,8% больше, чем годом ранее.

Новость дополняется

Автостат Минпромторг
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