Россия предложила создать под эгидой ООН площадку обмена налоговой информацией

Также предлагается создать глобальную базу по определению статуса налогового резиденства

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия предложила включить в сферу охвата будущей рамочной конвенции ООН по налоговым вопросам вопросы о создании под эгидой ООН альтернативной площадки для обмена налоговой информацией, которая была бы доступна всем участникам процесса и обеспечила его прозрачность, а также о создании глобальной базы по определению статуса налогового резидентства.

Об этом сообщает сайт Минфина. Эти предложения содержались в выступлении замдиректора департамента налоговой политики министерства Александра Смирнова на организационной сессии специального межправительственного комитета по согласованию сферы охвата рамочной конвенции ООН по налоговым вопросам, проходившей 20-22 февраля в Нью-Йорке.

Представитель России также предложил создать под эгидой ООН платформу для обмена знаниями по налоговому администрированию в условиях цифровизации, а также для обзора лучших практик по цифровой трансформации процессов налогового администрирования.

В конвенции следовало бы учесть изменения модельной налоговой конвенции ООН на базе разработок Комитета экспертов ООН по международному сотрудничеству в налоговых вопросах, включая подходы по налогообложению доходов от цифровых и автоматизированных услуг.

В будущем документе рекомендовано отразить и разработку вопросов налоговой политики в контексте изменения климата, а также общепринятых критериев для признания благовидными преференциальных налоговых режимов, которые устанавливаются государствами для стимулирования отраслей экономики, развития отдельных регионов, для сохранения и поддержания таких режимов с учетом современных тенденций в области налогообложения.