Производство полимеров в РФ в январе снизилось на 0,9% к декабрю до 920 тыс. т

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Производство полимеров в России в январе 2024 года составило 920 тыс. тонн, что на 0,9% меньше, чем в декабре 2023-го, но на 3,9% превосходит показатель января прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Предприятия в январе 2024-го произвели 316 тыс. тонн полиэтилена, что больше показателя декабря на 8,1%, но меньше значения января-2023 – на 0,6%.

Производство полистирола снизилось по отношению к прошлому месяцу на 9,8%, составив 45,9 тыс. тонн. Относительно января-2023-го показатель меньше на 4,6%.

Выпуск поливинилхлорида в январе 2024-го вырос на 2,4% к декабрю 2023-го и на 27,3% относительно аналогичного месяца прошлого года, составив 92,8 тыс. тонн.

Производство синтетических каучуков в январе снизилось на 9,3% к декабрю 2023-го, но на 0,2% было больше, чем в январе прошлого года, и составило 122 тыс. тонн.

В январе 2024-го произведено 90 тыс. тонн лакокрасочных материалов на основе полимеров. Это уступает показателю декабря на 5,3%, но превосходит уровень января 2023 года на 7,8%.

Выпуск шин и покрышек для легковых автомобилей в прошлом месяце составил 2,5 млн шт., что уступает показателю декабря на 9,1%, но выше января 2023 года на 46,4%.

Выпуск шин и покрышек для автобусов, троллейбусов и грузового автотранспорта в январе 2024-го составил 478 тыс. шт., что ниже показателя декабря на 8,4%, но выше января-2023 - на 19,8%.

Выпуск аналогичных изделий для сельхозтехники просел по отношению к декабрю на 4,1%%, а к январю-2023 вырос на 14,7% - до 60,7 тыс. шт.