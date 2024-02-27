Минпромторг отметил, что производители шин адаптировались к новым реалиям

Отмечается, что шинная промышленность обеспечена основными сырьевыми компонентами

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские производства шин полностью адаптировалась к условиям, сложившимся в результате санкционного давления, сообщает Минпромторг по итогам совещания вице-премьера РФ Дениса Мантурова с представителями отрасли.

"При содействии ведомства большинство сделок по покупке иностранных активов российскими компаниями и управленцами в течение 2023 года было завершено. Также произошла переориентация импортных поставок шин и сырья для их производства на дружественные страны. Все это обеспечило бесперебойное обеспечение российских потребителей всеми видами продукции и сохранение рабочих мест на предприятиях. В рамках совещания было отмечено, что российская отрасль производства шин полностью адаптировалась к новым реалиям, а предприятия готовы наращивать производственные мощности по отдельным типоразмерам шин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отрасль обеспечена всеми основными сырьевыми компонентами: "Вся потребность в синтетических каучуках закрывается российскими компаниями, а натуральные каучуки поставляются из дружественных стран. Производство остальных компонентов (вулканизаторы, пластификаторы и пр.) также планируется освоить на территории Российской Федерации".

В обновленный план импортозамещения департамент химической промышленности Минпромторга РФ включил 40 сырьевых компонентов, необходимых для производства шин. Объем господдержки НИОКР в этой части в 2023 году составил 390 млн рублей. Кроме того, в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК, обеспечивают доступ к льготному кредитованию производителям ориентированной на экспорт продукции) и субсидирования затрат на транспортировку продукции при экспорте производители шин получили еще более 1 млрд рублей.

Россия насчитывает 18 площадок по производству шин различного класса. Отечественные и локализованные иностранные производители обеспечивают около 60% внутреннего потребления. По итогам 2023 года объем рынка составил порядка 76 млн шин.