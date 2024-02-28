Росстат увеличил оценку урожая зерна в 2023 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Росстат обновил данные по сбору зерна в России в 2023 году. По его данным, в 2023 году было собрано 144,9 млн тонн зерна против 157,6 млн тонн в 2022 году.

Ранее ведомство сообщало о сборе 142,6 млн тонн.

Сбор пшеницы составил 92,8 млн тонн против 104,2 млн тонн годом ранее.

Уточнения коснулись в основном кукурузы. Ее сбор составил 16,6 млн тонн (ранее сообщалось о 14,4 млн тонн) против 15,8 млн тонн в 2022 году.

Росстат также уточнил сбор сахарной свеклы. Он составил в 2023 году 53,1 млн тонн против 48,9 млн тонн годом ранее.

Изменения коснулись и урожая масличных культур. Их собрано 29,86 млн тонн против 29,1 млн тонн в 2022 году. В том числе сбор подсолнечника вырос до 17,25 млн тонн с 16,4 млн тонн в 2022 году, сои - до 6,8 млн тонн с 6 млн тонн. Урожай рапса снизился до 4,2 млн тонн с 4,5 млн тонн соответственно.

Показатели по сбору крупяных культур не изменились . По данным Росстата, урожай риса зафиксирован на уровне 1,066 млн тонн (920,1 тыс. тонн в 2022 году), гречихи - 1,48 млн тонн (1,2 млн тонн), овса - 3,3 млн тонн (4,5 млн тонн), проса - 450 тыс. тонн (308 тыс. тонн). Зернобобовых культур собрано 5,9 млн тонн (4,6 млн тонн).