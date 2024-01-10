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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Урожайность зерна в России в 2023 году снизилась на 8,4%, до 30,8 ц/га

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В России урожайность зерна в 2023 году составила 30,8 центнера с гектара, что на 8,4% меньше, чем в 2022 году (33,6 ц/га), сообщил Росстат.

Ведомство подтвердило обнародованные ранее предварительные данные по сбору зерна в 2023 году в 142,6 млн тонн против 157,6 млн тонн годом ранее. В том числе сбор пшеницы составил 92,8 млн тонн (104,2 млн тонн), ржи - 1,7 млн тонн (2,18 млн тонн), ячменя - 21,1 млн тонн (23,4 млн тонн), кукурузы - 14,4 млн тонн (15,8 млн тонн).

Риса собрано 1,066 млн тонн (920,1 тыс. тонн), гречихи - 1,48 млн тонн (1,2 млн тонн), овса - 3,3 млн тонн (4,5 млн тонн), проса - 449 тысяч тонн (308 тысяч тонн). Зернобобовых культур собрано 5,9 млн тонн (4,6 млн тонн).

Росстат уточнил, что эти показатели не учитывают статистические данные по четырем новым регионам.

Росстат
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