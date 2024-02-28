"Транснефть" и Иран планируют сотрудничать в сфере трубопроводного транспорта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Транснефть" подписала с Министерством машиностроения, исследований и технологий Ирана меморандум о взаимопонимании по технологическому сотрудничеству и реализации совместных проектов.

Стороны проведут предварительный анализ возможностей сотрудничества в области транспорта нефти и нефтепродуктов, сообщил телеграм-канал иранского правительства.

Структура "Транснефти" - АО "Транснефть-Диаскан", которая является крупнейшим поставщиком услуг по диагностике и мониторингу технического состояния нефтепроводов и резервуаров, с 2015 по 2020 год вместе с дубайской Rouge Pipeline Services выполняла работы по внутритрубной диагностике для Иранской оффшорной нефтяной компании.