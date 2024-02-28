Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

"Транснефть" и Иран планируют сотрудничать в сфере трубопроводного транспорта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Транснефть" подписала с Министерством машиностроения, исследований и технологий Ирана меморандум о взаимопонимании по технологическому сотрудничеству и реализации совместных проектов.

Стороны проведут предварительный анализ возможностей сотрудничества в области транспорта нефти и нефтепродуктов, сообщил телеграм-канал иранского правительства.

Структура "Транснефти" - АО "Транснефть-Диаскан", которая является крупнейшим поставщиком услуг по диагностике и мониторингу технического состояния нефтепроводов и резервуаров, с 2015 по 2020 год вместе с дубайской Rouge Pipeline Services выполняла работы по внутритрубной диагностике для Иранской оффшорной нефтяной компании.

Транснефть Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Росстат увеличил оценку урожая зерна в 2023 году

Росстат увеличил оценку урожая зерна в 2023 году

Райффайзенбанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ на 11,1%

Не получившим дивиденды-2022 акционерам Сбера предложили подать документы до 30 апреля

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России с 20 по 26 февраля яйца подешевели на 0,2%, курятина - на 0,1%

Росстат сообщил о росте зарплат в 2023 году на 7,8% в реальном выражении

Росстат отметил годовое ускорение инфляции с 20 по 26 февраля почти до 7,6%

Думе предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕврАзЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });