"Делимобиль" увеличил автопарк в 2023 году на 34% до 26,6 тыс.

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") по итогам 2023 года увеличило парк автомобилей на 34% до 26,64 тыс. машин, сообщила компания.

В частности, в IV квартале компания нарастила автопарк на 2,6 тыс. новых автомобилей за счет китайских брендов.

По итогам 2023 года количество проданных минут увеличилось на 16% до 1,63 млрд минут. По итогам IV квартала 2023 года показатель достиг 478 млн минут, показав рост год к году на 37% – на фоне развития автопарка, роста популярности каршеринга в городах присутствия "Делимобиля" и маркетинга.

Количество активных пользователей "Делимобиля" в месяц в прошлом году составило 522 тыс., показатель вырос по отношению к 2022 году на 7%. В IV квартале количество пользователей в месяц составило 554 тыс., рост год к году составил 15% и обусловлен развитием автопарка и спроса на каршеринг и новые сервисы.

Общее количество зарегистрированных пользователей на конец 2023 года достигло 9,6 млн, число регистраций выросло на 14% по сравнению с 2022 годом.

По словам гендиректора "Делимобиля" Елены Бехтиной, слова которой приведены в релизе, спрос на услуги каршеринга компании в январе-феврале 2024 года продолжает расти сопоставимыми темпами. При этом компания этой весной планирует выход в новые города.

"Делимобиль" основан в 2015 году, сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

ПАО "Каршеринг Руссия" провело IPO на Мосбирже в начале февраля.