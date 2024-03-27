"Делимобиль" начинает работать в Сочи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги каршеринга под брендом "Делимобиль") начнет работать в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Со 2 апреля в Сочи для аренды будут доступны 250 автомобилей "Делимобиля", в течение месяца автопарк в городе вырастет до 500 машин.

Покрытие сервиса охватывает все самые популярные среди жителей и гостей города направления Большого Сочи. Также на автомобиле сервиса можно будет доехать до Ростова-на-Дону, но, чтобы завершить аренду, необходимо вернуться в Сочи.

До этого запуска "Делимобиль" работал в 10 городах.

"Наша долгосрочная стратегия развития предусматривает присутствие во всех городах с населением более 500 тыс. человек. Сегодня мы рады анонсировать запуск нашего сервиса в Сочи: таким образом, "Делимобиль" представлен уже в 11 городах. Мы не планируем останавливаться на этом запуске и будем планомерно расширять нашу сеть", - заявила генеральный директор "Делимобиля" Елена Бехтина, слова которой передала пресс-служба компании.

"Делимобиль" основан в 2015 году. Количество зарегистрированных в сервисе пользователей превышает 9,6 млн. Автопарк компании насчитывает более 26,6 тыс. машин. В начале февраля ПАО "Каршеринг Руссия" провело IPO на МосБирже. По итогам IPO доля акций компании в свободном обращении составит 9%.