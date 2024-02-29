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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Paramount отчитался о кратном росте квартальной чистой прибыли

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Global в четвертом квартале 2023 года кратно увеличил чистую прибыль, несмотря на снижение выручки.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $514 млн, или 77 центов в расчете на акцию, против $21 млн, или 1 цента на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль уменьшилась до 4 центов на акцию с 8 центов.

Выручка опустилась до $7,64 млрд с $8,13 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем ожидали скорректированный убыток на уровне 1 цента на акцию при выручке в $7,83 млрд.

Число подписчиков стримингового сервиса Paramount+ в минувшем квартале увеличилось на 4,1 млн и достигло 67,5 млн человек.

Paramount владеет телеканалами под брендом CBS (включая спортивные и новостные), Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount, стриминговыми сервисами Paramount+ и Pluto TV, а также телеканалами в Аргентине, Чили, Великобритании и Австралии.

Paramount CBS США
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