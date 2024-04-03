Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Global обсуждает возможность начала эксклюзивных переговоров о своей продаже с компанией Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Неясно, сумеют ли стороны договориться о таких переговорах. Дэвид Эллисон обсуждал возможную сделку с советом директоров Paramount в конце марта.

Также сохраняется интерес со стороны других покупателей.

В частности, заявку на покупку киностудии холдинга за $11 млрд подала инвесткомпания Apollo Global Management. Однако совет директоров Paramount хотел бы продать компанию целиком, отмечает газета.

Apollo продолжает анализировать ситуацию и пытается понять, какое предложение больше всего заинтересовало бы совет директоров Paramount.

Другой заинтересованный покупатель - медиамагнат Байрон Аллен.

Apollo Paramount Oracle Ларри Эллисон Skydance Байрон Аллен Дэвид Эллисон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Безработица в еврозоне в феврале осталась на историческом минимуме 6,5%

Нефтяники в марте получили из бюджета по топливному демпферу 164,4 млрд руб

Нефтяники в марте получили из бюджета по топливному демпферу 164,4 млрд руб

Минфин РФ увеличит объем дневной покупки валюты/золота с 5 апреля в 2,4 раза

Цены на нефть стабильны после подъема накануне

Цены на нефть стабильны после подъема накануне

АСВ не смогло добиться ареста акций АО "Киви" в рамках иска к владельцам Киви банка

АСВ не смогло добиться ареста акций АО "Киви" в рамках иска к владельцам Киви банка

ФНБ в марте вырос на 275,7 млрд рублей до 12,5 трлн рублей

В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Банк России ищет решение проблем с приемом "Мира" за границей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });