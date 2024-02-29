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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Volkswagen и XPeng вместе разработают две модели электромобилей для Китая

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Volkswagen AG (VW) и китайская XPeng заключили соглашение о совместной разработке электромобилей для рынка КНР.

VW сообщил в четверг, что первые две модели, которые компании намерены разработать вместе, будут внедорожниками. Электромобили будут оснащены функциями автономного вождения и, как ожидается, появятся на рынке в начале 2026 года.

VW объявил о партнерстве с XPeng в июле 2023 года. Германская компания инвестировала около $700 млн в XPeng, получив около 5% в китайском производителе электромобилей.

Volkswagen XPeng Китай Германия
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