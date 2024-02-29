Volkswagen и XPeng вместе разработают две модели электромобилей для Китая

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Volkswagen AG (VW) и китайская XPeng заключили соглашение о совместной разработке электромобилей для рынка КНР.

VW сообщил в четверг, что первые две модели, которые компании намерены разработать вместе, будут внедорожниками. Электромобили будут оснащены функциями автономного вождения и, как ожидается, появятся на рынке в начале 2026 года.

VW объявил о партнерстве с XPeng в июле 2023 года. Германская компания инвестировала около $700 млн в XPeng, получив около 5% в китайском производителе электромобилей.