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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Китайская XPeng будет выпускать более дешевую модель электромобиля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китайская XPeng планирует выпустить более дешевый бренд электромобилей на фоне острой ценовой конкуренции в отрасли, сообщает CNN.

В течение следующего месяца компания представит модели, которые будут стоить от 100 тыс. до 150 тыс. юаней ($14-21 тыс.), сообщил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Хэ Сяопэн на отраслевом мероприятии в Пекине.

Для сравнения, электромобили премиум-класса обычно стоят 200-300 тыс. юаней.

Новый бренд нацелен на создание "первого автомобиля с искусственным интеллектом для молодежи", говорится в сообщении XPeng. Компания будет последовательно представлять модели под этим брендом, название которого она не раскрыла, причем каждая из них будет иметь разные уровни интеллектуальных возможностей вождения.

Котировки акций XPeng по итогам торгов в Гонконге в понедельник подскочили на 7,1%. Рыночная стоимость автокомпании за последние три месяца упала почти на 27%, в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил 0,8%.

XPeng Китай
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