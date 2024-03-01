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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Акции Dell подскочили на 19% на квартальной отчетности и повышении дивидендов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Dell Technologies увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года почти в два раза благодаря фокусу на технологиях искусственного интеллекта, несмотря на 11-процентное снижение выручки. Акции компании подорожали на на 19,3%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 2 февраля, составила $1,16 млрд, или $1,59 на акцию, по сравнению с $606 млн, или $0,84 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,2 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, составлявший $1,73 на акцию.

Квартальная выручка Dell уменьшилась до $22,3 млрд с $25,04 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $22,17 млрд.

Выручка подразделения инфраструктурных решений снизилась на 6% - до $9,3 млрд, доход в сфере клиентских решений уменьшился на 12%, до $11,7 млрд.

По итогам всего прошедшего фингода чистая прибыль Dell выросла на 32%, до $3,2 млрд, а выручка сократилась на 14%, до $88,4 млрд.

В текущем фингоду компания ожидает выручку в размере $91-95 млрд при прогнозе рынка в $92,2 млрд.

Компания также объявила о повышении годовых дивидендов на 20%, до $1,78 на акцию.

Акции Dell подскочили на 19,3% на дополнительных торгах в четверг. За последние три месяца капитализация компании выросла на четверть, до $65,87 млрд.

Dell
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