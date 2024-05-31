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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Dell увеличила прибыль и выручку в I финансовом квартале

Котировки компании рухнули на слабом прогнозе рентабельности

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Dell Technologies резко увеличила чистую прибыль и повысила выручку в первом квартале 2024 финансового года (завершился 3 мая), а также дала сильные прогнозы для выручки на текущий квартал и фингод в целом.

Руководство компании спрогнозировало сокращение валовой рентабельности примерно на 150 базисных пунктов в текущем фингоду из-за высоких затрат на производство и ожесточенной конкуренции на рынке, что привело к падению котировок Dell.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $955 млн, или $1,32 на акцию, против $578 млн, или $0,79 на акцию, годом ранее.

Прибыль на акцию без учета разовых факторов составила $1,27, совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным FactSet.

Квартальная выручка Dell увеличилась на 6%, до $22,2 млрд, при прогнозе рынка в $21,7 млрд.

Выручка подразделения инфраструктурных решений подскочила на 22% благодаря увеличению продаж серверов и телекоммуникационного оборудования и составила $9,2 млрд, доход в сфере клиентских решений не изменился и составил $12 млрд. Эксперты ожидали $9 млрд и $11,7 млрд соответственно.

В текущем финквартале компания рассчитывает получить выручку в размере $23,5-24,5 млрд, в фингоду в целом - $93,5-97,5 млрд. Аналитики прогнозируют первый показатель на уровне $23,3 млрд, второй - $94,6 млрд.

Акции Dell рухнули на 17,75% на дополнительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании взлетела в 2,2 раза, до $121,3 млрд.

Dell США
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