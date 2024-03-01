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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В Белоруссии ожидают замедления роста промпроизводства до 5% в 2024 году

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия намерена в 2024 году увеличить объем промышленного производства на 5% для обеспечения цели по росту ВВП на 3,8%, заявил белорусский вице-премьер Петр Пархомчик. Об этом сообщает "БелТА".

"Мы видим, что результаты января положительные. Промышленность сработала с ростом 5,4% к уровню прошлого года. И как результат, темп роста ВВП - 2,8%. Главное - удержаться на этой высоте и дальше наращивать объемы производства и увеличивать экспортный потенциал", - сказал он.

"Задание (на 2024 год - ИФ) установлено: прирасти по экспорту - на 7,6%, рост ВВП - 3,8%. Соответственно по объемам производства промышленной продукции надо сработать с темпом не ниже 5%", - отметил вице-премьер.

Комментируя экспортные рынки, Пархомчик констатировал, что "происходит определенное насыщение рынка России". "В 2024 году предстоит провести серьезную работу по диверсификации рынков и уходить на другие рынки. Они обозначены. Это Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Сделаны определенные шаги. В прошлом году поставлен ряд техники сельхозмашиностроения, автомобилестроения, которые закрепляются на этих рынках", - добавил он.

В 2023 году промпроизводство в Белоруссии выросло на 7,7% после снижения на 5,4% в 2022 году и увеличения на 6,5% в 2021 году.

Петр Пархомчик Белоруссия
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