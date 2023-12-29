Бюджет Белоруссии утвержден с дефицитом $1,5 млрд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Закон Белоруссии "О республиканском бюджете на 2024 год" 29 декабря включен в Национальный реестр правовых актов, что свидетельствует о подписании документа президентом республики Александром Лукашенко.

Ранее закон о бюджете был одобрен в палате представителей (нижняя палата парламента) и Совете республики (верхняя палата) Национального собрания.

В соответствии с законом, республиканский бюджет на 2024 год сформирован с дефицитом 4,75 млрд белорусских рублей ($1,5 млрд по текущему курсу). Расходы бюджета в 2024 году запланированы в размере 44,66 млрд бел. рублей (на 22,2% больше, чем в плане на 2023 год) при доходах 39,9 млрд бел. рублей (на 19,6% больше).

По сравнению с фактической оценкой Минфина на этот год доходы бюджета в следующем году вырастут на 2,8%, расходы - на 13,9%.

Ранее сообщалось, что в бюджете на 2023 год плановый дефицит составляет 3,17 млрд белорусских рублей. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году вырастет на 49,8%.

Бюджетом предусмотрено приоритетное использование внутренних источников на финансирование дефицита, предполагаемые внешние источники должны покрыть четверть дефицита. При этом в бюджете на текущий год дефицит планируется покрыть исключительно за счет внутренних источников при чистом оттоке средств по внешним источникам.

Так, в следующем году внутренние источники финансирования дефицита запланированы в сумме 3,48 млрд бел. рублей (снижение на 42,6% по сравнению с планом на 2023 год), внешние - эквивалент 1,27 млрд бел. рублей (в 2023 году запланирован чистый отток в объеме 2,92 млрд бел. рублей). В структуре внутреннего финансирования на долю остатков средств бюджета приходится 3,15 млрд бел. рублей, чистого привлечения средств - 1,17 млрд бел. рублей. В составе внешнего финансирования чистое привлечение кредитов иностранных государств должно составить 3,2 млрд бел. рублей (при валовом привлечении 5,86 млрд бел. рублей и погашении на 2,66 млрд бел. рублей), чистое погашение кредитов международных финорганизаций - 1,57 млрд бел. рублей, чистое исполнение гарантий правительства - 0,36 млрд бел. рублей.

В структуре доходов бюджета-2024 на долю налоговых доходов приходится 29,43 млрд бел. рублей (рост на 31,6% к плану 2023 года), неналоговых - 4,33 млрд бел. рублей (рост на 15,8%).

В начале июля прошлого года Минфин Белоруссии отказался от публикации данных об исполнении бюджета и удалил со своего сайта соответствующие данные по текущему году.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в конце августа сообщал, что бюджет на следующий год планируется с дефицитом около 2% ВВП. Министр отмечал, что по источникам погашения дефицита "мы сбалансированы". "Вопросов, которые бы не позволили нам решать задачи социально-экономического развития, - таких рисков мы не видим", - говорил он.

Власти планируют бюджет-2024 исходя из целевого роста ВВП на 3,8% и инфляции не выше 6%.

Официальный курс на 29 декабря - 3,1775 бел. руб. за доллар.