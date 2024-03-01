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ВТБ в ближайшие три года потратит на расширение розничного бизнеса 55 млрд руб.

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ВТБ в ближайшие три года потратит на масштабирование розничного бизнеса 55 млрд рублей, заявил на презентации стратегии развития банка зампред правления Дмитрий Пьянов.

"Расходы (на 2024-2026 гг. - ИФ) на расширение сети и усиление позиции в регионах (составят - ИФ) 55 млрд рублей", - сообщил он.

ВТБ в рамках новой стратегии планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и к 2026 году довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Число отделений ВТБ вырастет на 40% (до 1,8 тыс. точек), а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тыс. населенных пунктов.

Кроме того, банк сообщил, что во втором квартале 2024 года перезапустит программу лояльности, практически удвоив инвестиции в удержание и привлечение клиентов (размер инвестиций не раскрывается). Сегодня к программе подключены 15 млн клиентов, а к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка - 35 млн человек. Перезапуск программы лояльности позволит к концу 2026 года почти втрое повысить транзакционную активность клиентов.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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