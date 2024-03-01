Московский кредитный банк в 2023 г. увеличил прибыль по МСФО в восемь раз

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО в восемь раз - до 59,8 млрд рублей - по сравнению с 7,5 млрд рублей в 2022 году (в 2021 году - 26,2 млрд рублей), следует из отчетности.

Расходы на резервы в 2023 году снизились до 24,1 млрд рублей против 25,9 млрд рублей годом ранее.

Чистый процентный доход банка до вычета резервов в 2023 году вырос почти в два раза - до 116,2 млрд рублей.

Операционные доходы в 2023 году увеличились в два раза - до 137,7 млрд рублей, операционные расходы - на 15%, до 40,3 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы за 2023 год составили 16,6 млрд рублей, что больше показателя 2022 года на 30,7%.

Активы банка на 31 декабря 2023 года составили 4,667 трлн рублей, за год они увеличились на 17,5%.

Кредитный портфель после вычета резервов в 2023 году вырос на 27,3% - до 2,35 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель после резервов увеличился на 30,4% - до 2,149 трлн рублей (26,6% без учета валютной переоценки), розничный - на 1,9%, до 200,6 млрд рублей.

Средства клиентов в 2023 году увеличились на 19,8% - до 2,861 трлн рублей. При этом средства корпоративных клиентов выросли на 15,7% - до 2,076 трлн рублей, розничных - на 32,2%, до 785,5 млрд рублей.

Портфель МКБ по российскому факторингу по итогам 2023 года превысил 100 млрд рублей, увеличившись за год в 2,75 раза.

Капитал банка, рассчитанный в соответствии со стандартами "Базель III", благодаря росту нераспределенной прибыли увеличился в 2023 году на 20,3% - до 415,5 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROAE) МКБ в 2023 году составила 23,4% (в 2022 году - 3,7%), отношение операционных расходов к операционным доходам (CTI) составило 28,6% (в 2022 году - 47,3%).

Чистая процентная маржа по итогам 2023 года превысила уровень 2021 года (2,6%) и составила 2,8% (в 2022 году - 1,8%).

Московский кредитный банк по итогам 2023 года занимал 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".