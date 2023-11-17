МКБ за 9 месяцев получил 48,3 млрд рублей прибыли по МСФО

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) за 9 месяцев 2023 года получил 48,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в третьем квартале – 17,9 млрд рублей, говорится в отчете банка.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года кредитная организация не раскрыла.

Расходы на создание резервов в январе-сентябре текущего года составили 19,7 млрд рублей, в III квартале - 11,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход до вычета резервов за 9 месяцев 2023 года составил 83,9 млрд рублей (за квартал - 32,5 млрд рублей), после резервов - 64,2 млрд рублей (за квартал - 20,9 млрд рублей).

Операционные доходы в январе-сентябре текущего года достигли 87,5 млрд рублей (в III квартале - 31,8 млрд рублей), операционные расходы - 27,8 млрд рублей (в III квартале - 9,2 млрд рублей).

Активы банка на 30 сентября 2023 года составили 4,856 трлн рублей, увеличившись с начала года на 22,2%.

Кредитный портфель после вычета резервов в январе-сентябре текущего года вырос на 32% до 2,436 трлн рублей.

Средства клиентов за 9 месяцев 2023 года увеличились на 29,3% до 3,087 трлн рублей.

Собственный капитал на 30 сентября 2023 года достиг 334,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 22,3%.

Московский кредитный банк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".