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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Brent подорожала до $82,93 за баррель

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в пятницу.

К 14:09 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,02 (1,25%), до $82,93 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,99 (1,27%), до $79,25 за баррель.

В феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%. Обе марки завершили в плюсе второй месяц подряд.

"Нефтяной рынок фиксирует умеренный рост на сообщениях о новом витке напряженности в секторе Газа, который повышает риски в регионе, - написали аналитики ING. - Спреды между различными контрактами на Brent и WTI остаются узкими, что сигнализирует о дефиците предложения".

Рынок также ждет решения ОПЕК+ по поводу продления ограничений на добычу нефти и внимательно следит за объемами нефтедобычи в других странах, в том числе в США. В Штатах добыча держится на рекордном уровне в размере около 13,3 млн баррелей в сутки с конца января, однако рост добычи прекратился.

Brent WTI ОПЕК США сектор Газа
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