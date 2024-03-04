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Brent подешевела до $83,38 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в понедельник после заметного роста на прошлой неделе.

К 14:23 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,2%), до $83,38 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,27 (0,34%), до $79,7 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 4,6%.

Несколько стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров 3 марта объявили о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.

Рынок в целом ждал частичного продления ограничений на второй квартал, однако объявленные меры превзошли ожидания, пишет Rystad Energy.

"Мы предполагали, что во втором квартале сокращения будут быстро отменены, и добыча в странах ОПЕК+ быстро превысит 36 млн баррелей в сутки в мае, - говорится в сообщении аналитической компании. - Но теперь прогноз заключается в том, что добыча ОПЕК+ будет составлять 34,6 млн б/с весь второй квартал, и повысится до 36,3 млн б/с во втором полугодии".

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 506 единиц. Число газовых установок сократилось на одну, до 119.

Baker Hughes Brent WTI Rystad Energy США ОПЕК
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