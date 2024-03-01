Темпы расходов бюджета РФ заметно ускорились в феврале

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета РФ в феврале заметно выросли по сравнению с первым месяцем года, следует из данных портала "Электронный бюджет".

В январе расходы бюджета, по опубликованной ранее предварительной оценке Минфина, сократились к повышенной базе января 2023 г. на 13,2%, до 2 трлн 704 млрд рублей. Ускорение финансирования расходов в начале прошлого года главным образом было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, напоминал Минфин.

Согласно данным "Электронного бюджета", по состоянию на 28 февраля расходы федерального бюджета составляли уже 6 трлн 26 млрд рублей. Следовательно, за 28 дней февраля бюджет израсходовал порядка 3,3 трлн руб., это примерно на 22% больше, чем в январе.

Как сообщал Минфин, в январе дефицит бюджета составил 308 млрд рублей. Это в пять раз меньше по сравнению с январем 2023 года (1,65 трлн руб.) в процентном отношении к прогнозному ВВП (0,2% против 1%), и в 5,4 раза – в абсолютном выражении. По состоянию на 28 февраля "Электронный бюджет" показывает дефицит в 3,7 трлн руб., но онлайн-данные портала не дают объективной картины по дефициту из-за специфики графика отражения доходов.

Законом о бюджете на текущий год предусмотрен дефицит в размере 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП. Доходы ожидаются на уровне 35,065 трлн руб., расходы – 36 трлн 660,7 млрд руб. (20,4% ВВП). План по расходам на год, отраженный на "Электронном бюджете", чуть выше – 37,04 трлн руб.