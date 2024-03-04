Годовая чистая прибыль ГК "Русагро" по МСФО выросла более чем в семь раз

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ГК "Русагро", одного из ведущих производителей свинины и сахара в России, в 2023 году составила 48,7 млрд рублей, что более чем в семь раз превышает показатель 2022 года, сообщает компания.

Выручка выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей.

Чистая прибыль и EBITDA оказались выше консенсус-прогноза аналитиков (43,9 млрд рублей и 51,7 млрд рублей соответственно), выручка - ниже (282,1 млрд рублей).

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA увеличилась до 20% с 19% в 2022 году.

Компания также сообщила, что чистая прибыль в четвертом квартале выросла в 2,2 раза, до 10,181 млрд рублей с 4,6 млрд рублей год назад, EBITDA - до 25,9 млрд рублей с 9,695 млрд рублей, рентабельность - до 26% с 17%, выручка - до 99,1 млрд рублей с 58,2 млрд рублей.

Как заявил генеральный директор "Русагро" Тимур Липатов, в 2023 году компания продемонстрировала рекордные финансовые результаты. "Выручка всех бизнес-сегментов, за исключением масложирового, увеличилась в 2023 году при наиболее значительном вкладе сельскохозяйственного сегмента, где было реализовано больше объемов, и сахарного сегмента, где выросли как объемы продаж, так и цены. Выручка масложирового сегмента снизилась из-за падения мировых цен на масложировую продукцию, а также снижения объемов производства, вызванного приостановкой на модернизацию маслоэкстракционного завода в Балаково, которая была завершена в августе 2023 года и привела к увеличению производственных мощностей на 30%", - сказал он.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов России. Занимает 15% в производстве сахара (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).

В 2023 году компания произвела 928 тысяч тонн сахара, что на 20% (на 157 тысяч тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тысячи тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тысячи тонн).

Активы компании расположены в 11 регионах России: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет 681 тысячу га.