Капзатраты "Русагро" в 2023 году выросли в 1,5 раза, до 18,4 млрд руб.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Капзатраты ГК "Русагро" в 2023 году составили 18,4 млрд рублей, что на 53% больше, чем годом ранее, сообщается в презентации компании.

В 2022 году этот показатель составлял 12 млрд рублей.

Согласно презентации, в октябре группа закрыла сделку по покупке АО "Биотехнологии". Этот элеватор в Тамбовской области рассчитан на 240 тыс. тонн единовременного хранения зерновых и других культур, оказывает полный комплекс услуг по хранению, очистке, сушке, приемке и отгрузке зерновых и масличных культур.

В числе крупных инвестпроектов - модернизация маслоэкстракционного завода в Балаково Саратовской области. Она позволила расширить его перерабатывающие мощности с 1 800 до 2 400 тонн подсолнечника в сутки. Реализация проекта позволит площадке выйти на рекордные объемы выпуска подсолнечного масла, гранулированной лузги и шрота, повысить качество продукции и достичь максимальной эффективности производства, отмечается в презентации.

Кроме того, как сообщалось, в июле 2023 года ГК закрыла сделку по приобретению у российских акционеров 50% акций ГК НМЖК, одного из ведущих производителей масложировой продукции в РФ. НМЖК владеет масложировыми комбинатами в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционными заводами в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторами в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в Башкирии. Сумма сделки не раскрывалась.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов РФ. Занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% (на 157 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тыс. тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Активы компании расположены в 15 регионах РФ, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тыс. га.