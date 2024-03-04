Enel продаст 49% аккумуляторного бизнеса компании Sosteneo за 1,1 млрд евро

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Итальянский электроэнергетический концерн Enel подписал соглашение с компанией Sosteneo о продаже ей 49% подразделения Enel Libra Flexsys за 1,1 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе Enel, в этот бизнес входят 23 аккумуляторные системы хранения энергии (АСХЭ) общей мощностью 1,7 ГВт, а также три проекта реконструкции газотурбинных установок открытого цикла общей мощностью 0,9 ГВт.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии текущего года после получения разрешения со стороны регулирующих органов.

В целом Enel Libra Flexsys оценивается примерно в 2,5 млрд евро, включая долг, говорится в сообщении.

Sosteneo специализируется на инвестициях в "зеленые" инфраструктурные проекты, связанные с энергетикой. Компания входит в группу Generali.

Акции Enel в ходе торгов в понедельник практически не изменяются в цене. Рыночная стоимость компании за последние три месяца снизилась почти на 10% (до 60 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB прибавил 9,9%.