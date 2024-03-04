"Вымпелком" в 2023 году сократил число своих офисов продаж на 22%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" в 2023 году в рамках оптимизации розничной сети сократило количество собственных офисов продаж и обслуживания на 22%, сообщила компания.

"Мы продолжили оптимизацию сети собственных офисов продаж и обслуживания, оставляя либо открывая в новых локациях только реально необходимые клиентам точки физического контакта. За год количество салонов снизилось на 22%, а наша эффективность существенно выросла без какого-либо ущерба для клиентского сервиса", - говорится в сообщении.

По итогам года розничная сеть оператора насчитывала 1536 собственных офисов продаж, сообщила на пресс-конференции исполнительный вице-президент по розничному бизнесу "Вымпелкома" Светлана Кирсанова. С учетом франшизы сеть насчитывает 2419 точек.

По словам Кирсановой, в 2024 году компания не планирует существенно сокращать число собственных салонов.

"Серьезного похода вниз по собственным офисам не будет, мы его не ожидаем - по крайней мере, в этом году, в этом нет смысла. Мы не будем их сокращать как-то существенно, потому что количество сервисных операций в офисах присутствует, иногда клиенту нужно действительно ногами дойти. Хотя дистанционные сервисы все развиваются", - сказала Кирсанова.

Компания продолжит управление розницей на основе анализа потребностей клиентов.

"Цифра (количество собственных офисов - ИФ) может быть даже неизменная - 2 мы закроем, а 2 новых в других местах откроем, мы не останавливаемся на ней статично, мы продолжаем в каких-то местах закрывать, а в каких-то - открывать. То есть у нас стратегия здесь очень простая: мы смотрим на клиентопоток, мы смотрим, где находится непосредственно наш клиент, у нас AI-аналитика потока, и мы понимаем, где необходимость у клиента (в наличии офиса для обслуживания - ИФ)", -сказала Кирсанова.