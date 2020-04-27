"Вымпелком" задумался о переводе розничной сети на франшизу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Вымпелком" рассматривает возможность отказаться от владения розничной сетью и перевести ее на франчайзинговую модель, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в операторе и его материнском холдинге VEON.

По словам одного из собеседников издания, рассматривается в том числе сценарий, при котором часть салонов будет закрыта, часть – передана франчайзи. Окончательное решение еще не принято, говорят источники газеты.

Александр Торбахов, который стал гендиректором компании в начале апреля, сейчас рассматривает разные стратегии развития розницы, утверждает еще один человек, близкий к оператору.

На сайте "Вымпелкома" говорится, что сейчас у оператора 3448 салонов по всей стране, из них 1980 работают по франшизе

В 2019 году оператор запустил программу повышения эффективности розницы и начал закрывать неэффективные салоны, подтвердила представитель компании Анна Айбашева. По ее словам, весь рынок осознал вред избыточного количества собственных точек продаж, все операторы начали их сокращать его. "Вымпелком" активно переводит продажи в интернет и ищет оптимальное соотношение собственных салонов и франшизы, добавила Айбашева.

Без собственной розничной сети сейчас продает услуги и обслуживает клиентов Tele2. Исторически вся розница Tele2 работает по франшизе, но оператор покрывает затраты на ремонт и аренду салонов, производит закупку торгового оборудования и обучает сотрудников, сказала изданию представитель компании Дарья Колесникова.

Операторский сотовый ритейл всегда был убыточен, в последние годы его основной задачей было взаимодействие с абонентами, поддержание лояльности и удержание клиентов, напомнил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, в условиях пандемии ритейл стал для операторов обузой.

В 2019 году убытки розничной сети "Вымпелкома" выросли более чем на 1,4 млрд рублей, стоимость ее содержания была больше, чем выручка от ее деятельности, на 430 млн рублей, сообщил гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. По его мнению, передача собственных салонов на франшизу позволит оператору сократить расходы. Аналитик полагает, что за время карантина покупатели привыкнут к онлайн-сервису и после снятия ограничений количество убыточных салонов существенно увеличится. Поэтому все операторы будут вынуждены активнее закрывать салоны.