Объем торгов Мосбиржи в феврале вырос на 33% год к году
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года увеличился на 33,3%, до 111,4 трлн рублей с 83,565 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с январем 2024 года объем торгов вырос на 3,3%, со 107,868 трлн рублей.
Общий объем торгов в январе-феврале 2024 года составил 219,3 трлн рублей, что на 32,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года (165,8 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем 2024 г. и февралем 2023 г.:
|Февр.2024 г
|Янв. 2024 г.
|Февр.2023 г
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|20
|21
|19
|-4,8%
|5,3%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|6 252
|4 503
|3 020
|38,8%
|107,0%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 228
|1 800
|1 059
|23,8%
|110,5%
|Вторичные торги
|2 219
|1 800
|1 059
|23,3%
|109,6%
|акции российских эмитентов
|2 012
|1 628
|994
|23,6%
|102,5%
|паи и ETF
|207
|171
|65
|20,5%
|219,2%
|Размещения/Выкуп
|9
|0
|0
|Рынок облигаций
|4 024
|2 703
|1 962
|48,9%
|105,1%
|Вторичные торги
|799
|607
|671
|31,6%
|19,1%
|-ОФЗ/ОБР
|352
|309
|299
|14,0%
|17,9%
|-прочие облигации
|447
|299
|372
|49,7%
|20,0%
|Размещения
|3 225
|2 096
|1 291
|53,9%
|149,8%
|-ОФЗ/ОБР
|258
|221
|276
|16,7%
|-6,5%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|588
|265
|482
|122,1%
|21,9%
|-прочие облигации - однодневные
|2 379
|1 610
|532
|47,8%
|346,8%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|70 741
|69 327
|56 824
|2,0%
|24,5%
|Операции РЕПО
|63 453
|54 253
|36 877
|17,0%
|72,1%
|-РЕПО без ЦК
|419
|174
|1 244
|141,0%
|-66,3%
|-РЕПО с ЦК
|36 760
|30 767
|19 069
|19,5%
|92,8%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|25 310
|19 426
|10 857
|30,3%
|133,1%
|-РЕПО с СУО в НРД
|964
|3 886
|5 707
|-75,2%
|-83,1%
|Депозиты и кредиты
|7 288
|15 074
|19 947
|-51,7%
|-63,5%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|27 687
|27 421
|19 360
|1,0%
|43,0%
|Сделки спот
|10 163
|8 851
|6 873
|14,8%
|47,9%
|Сделки своп и форварды
|17 524
|18 570
|12 487
|-5,6%
|40,3%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|6 668
|6 568
|4 345
|1,5%
|53,5%
|Фьючерсы
|6 413
|6 336
|4 175
|1,2%
|53,6%
|Опционы
|255
|232
|169
|10,0%
|50,4%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|70
|49
|16
|43,4%
|339,7%
|Рынок драгоценных металлов
|61
|41
|13
|49,3%
|372,5%
|Рынок зерна и сахара
|9
|8
|3
|13,1%
|198,7%
|ВСЕГО
|111 419
|107 868
|83 565
|3,3%
|33,3%
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-феврале 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-февралем 2023 г.:
|2 мес. 2024 г.
|2 мес. 2023 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|41
|40
|1
|2,5%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|10 755
|5 563
|5 192
|93,3%
|Рынок акций, ДР и паев
|4 028
|1 846
|2 182
|118,2%
|Вторичные торги
|4 019
|1 846
|2 172
|117,7%
|акции российских эмитентов
|3 641
|1 718
|1 922
|111,9%
|паи и ETF
|378
|128
|250
|195,5%
|Размещения/Выкуп
|9
|0
|9
|Рынок облигаций
|6 727
|3 716
|3 011
|81,0%
|Вторичные торги
|1 406
|1 058
|348
|32,9%
|-ОФЗ/ОБР
|661
|458
|202
|44,2%
|-прочие облигации
|746
|600
|146
|24,3%
|Размещения
|5 320
|2 658
|2 663
|100,2%
|-ОФЗ/ОБР
|479
|449
|30
|6,6%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|853
|733
|119
|16,3%
|-прочие облигации - однодневные
|3 988
|1 475
|2 513
|170,4%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|140 068
|116 151
|23 917
|20,6%
|Операции РЕПО
|117 706
|74 413
|43 293
|58,2%
|-РЕПО без ЦК
|593
|3 000
|(2 407)
|-80,2%
|-РЕПО с ЦК
|67 527
|39 618
|27 909
|70,4%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|44 736
|21 197
|23 539
|111,0%
|-РЕПО с СУО в НРД
|4 850
|10 597
|(5 747)
|-54,2%
|Депозиты и кредиты
|22 362
|41 738
|(19 376)
|-46,4%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|55 109
|36 261
|18 848
|52,0%
|Сделки спот
|19 014
|12 364
|6 650
|53,8%
|Сделки своп и форварды
|36 094
|23 897
|12 197
|51,0%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|13 236
|7 842
|5 394
|68,8%
|Фьючерсы
|12 750
|7 557
|5 193
|68,7%
|Опционы
|486
|285
|201
|70,5%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|119
|30
|89
|296,0%
|Рынок драгоценных металлов
|102
|25
|77
|306,7%
|Рынок зерна и сахара
|17
|5
|12
|241,7%
|ВСЕГО
|219 287
|165 847
|53 440
|32,2%