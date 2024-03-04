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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Объем торгов Мосбиржи в феврале вырос на 33% год к году

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года увеличился на 33,3%, до 111,4 трлн рублей с 83,565 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с январем 2024 года объем торгов вырос на 3,3%, со 107,868 трлн рублей.

Общий объем торгов в январе-феврале 2024 года составил 219,3 трлн рублей, что на 32,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года (165,8 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем 2024 г. и февралем 2023 г.:

Февр.2024 г Янв. 2024 г. Февр.2023 г М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 20 21 19 -4,8% 5,3%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 6 252 4 503 3 020 38,8% 107,0%
Рынок акций, ДР и паев 2 228 1 800 1 059 23,8% 110,5%
Вторичные торги 2 219 1 800 1 059 23,3% 109,6%
акции российских эмитентов 2 012 1 628 994 23,6% 102,5%
паи и ETF 207 171 65 20,5% 219,2%
Размещения/Выкуп 9 0 0
Рынок облигаций 4 024 2 703 1 962 48,9% 105,1%
Вторичные торги 799 607 671 31,6% 19,1%
-ОФЗ/ОБР 352 309 299 14,0% 17,9%
-прочие облигации 447 299 372 49,7% 20,0%
Размещения 3 225 2 096 1 291 53,9% 149,8%
-ОФЗ/ОБР 258 221 276 16,7% -6,5%
-прочие облигации - кроме однодневных 588 265 482 122,1% 21,9%
-прочие облигации - однодневные 2 379 1 610 532 47,8% 346,8%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 70 741 69 327 56 824 2,0% 24,5%
Операции РЕПО 63 453 54 253 36 877 17,0% 72,1%
-РЕПО без ЦК 419 174 1 244 141,0% -66,3%
-РЕПО с ЦК 36 760 30 767 19 069 19,5% 92,8%
-РЕПО с ЦК с КСУ 25 310 19 426 10 857 30,3% 133,1%
-РЕПО с СУО в НРД 964 3 886 5 707 -75,2% -83,1%
Депозиты и кредиты 7 288 15 074 19 947 -51,7% -63,5%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 27 687 27 421 19 360 1,0% 43,0%
Сделки спот 10 163 8 851 6 873 14,8% 47,9%
Сделки своп и форварды 17 524 18 570 12 487 -5,6% 40,3%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 6 668 6 568 4 345 1,5% 53,5%
Фьючерсы 6 413 6 336 4 175 1,2% 53,6%
Опционы 255 232 169 10,0% 50,4%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 70 49 16 43,4% 339,7%
Рынок драгоценных металлов 61 41 13 49,3% 372,5%
Рынок зерна и сахара 9 8 3 13,1% 198,7%
ВСЕГО 111 419 107 868 83 565 3,3% 33,3%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-феврале 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-февралем 2023 г.:

2 мес. 2024 г. 2 мес. 2023 г. Г-Г Г/Г
Кол-во рабочих дней 41 40 1 2,5%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 10 755 5 563 5 192 93,3%
Рынок акций, ДР и паев 4 028 1 846 2 182 118,2%
Вторичные торги 4 019 1 846 2 172 117,7%
акции российских эмитентов 3 641 1 718 1 922 111,9%
паи и ETF 378 128 250 195,5%
Размещения/Выкуп 9 0 9
Рынок облигаций 6 727 3 716 3 011 81,0%
Вторичные торги 1 406 1 058 348 32,9%
-ОФЗ/ОБР 661 458 202 44,2%
-прочие облигации 746 600 146 24,3%
Размещения 5 320 2 658 2 663 100,2%
-ОФЗ/ОБР 479 449 30 6,6%
-прочие облигации - кроме однодневных 853 733 119 16,3%
-прочие облигации - однодневные 3 988 1 475 2 513 170,4%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 140 068 116 151 23 917 20,6%
Операции РЕПО 117 706 74 413 43 293 58,2%
-РЕПО без ЦК 593 3 000 (2 407) -80,2%
-РЕПО с ЦК 67 527 39 618 27 909 70,4%
-РЕПО с ЦК с КСУ 44 736 21 197 23 539 111,0%
-РЕПО с СУО в НРД 4 850 10 597 (5 747) -54,2%
Депозиты и кредиты 22 362 41 738 (19 376) -46,4%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 55 109 36 261 18 848 52,0%
Сделки спот 19 014 12 364 6 650 53,8%
Сделки своп и форварды 36 094 23 897 12 197 51,0%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 13 236 7 842 5 394 68,8%
Фьючерсы 12 750 7 557 5 193 68,7%
Опционы 486 285 201 70,5%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 119 30 89 296,0%
Рынок драгоценных металлов 102 25 77 306,7%
Рынок зерна и сахара 17 5 12 241,7%
ВСЕГО 219 287 165 847 53 440 32,2%

Московская биржа
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