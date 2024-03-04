Объем торгов Мосбиржи в феврале вырос на 33% год к году

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года увеличился на 33,3%, до 111,4 трлн рублей с 83,565 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с январем 2024 года объем торгов вырос на 3,3%, со 107,868 трлн рублей.

Общий объем торгов в январе-феврале 2024 года составил 219,3 трлн рублей, что на 32,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года (165,8 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем 2024 г. и февралем 2023 г.:

Февр.2024 г Янв. 2024 г. Февр.2023 г М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 20 21 19 -4,8% 5,3% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 6 252 4 503 3 020 38,8% 107,0% Рынок акций, ДР и паев 2 228 1 800 1 059 23,8% 110,5% Вторичные торги 2 219 1 800 1 059 23,3% 109,6% акции российских эмитентов 2 012 1 628 994 23,6% 102,5% паи и ETF 207 171 65 20,5% 219,2% Размещения/Выкуп 9 0 0 Рынок облигаций 4 024 2 703 1 962 48,9% 105,1% Вторичные торги 799 607 671 31,6% 19,1% -ОФЗ/ОБР 352 309 299 14,0% 17,9% -прочие облигации 447 299 372 49,7% 20,0% Размещения 3 225 2 096 1 291 53,9% 149,8% -ОФЗ/ОБР 258 221 276 16,7% -6,5% -прочие облигации - кроме однодневных 588 265 482 122,1% 21,9% -прочие облигации - однодневные 2 379 1 610 532 47,8% 346,8% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 70 741 69 327 56 824 2,0% 24,5% Операции РЕПО 63 453 54 253 36 877 17,0% 72,1% -РЕПО без ЦК 419 174 1 244 141,0% -66,3% -РЕПО с ЦК 36 760 30 767 19 069 19,5% 92,8% -РЕПО с ЦК с КСУ 25 310 19 426 10 857 30,3% 133,1% -РЕПО с СУО в НРД 964 3 886 5 707 -75,2% -83,1% Депозиты и кредиты 7 288 15 074 19 947 -51,7% -63,5% ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 27 687 27 421 19 360 1,0% 43,0% Сделки спот 10 163 8 851 6 873 14,8% 47,9% Сделки своп и форварды 17 524 18 570 12 487 -5,6% 40,3% СРОЧНЫЙ РЫНОК 6 668 6 568 4 345 1,5% 53,5% Фьючерсы 6 413 6 336 4 175 1,2% 53,6% Опционы 255 232 169 10,0% 50,4% ТОВАРНЫЙ РЫНОК 70 49 16 43,4% 339,7% Рынок драгоценных металлов 61 41 13 49,3% 372,5% Рынок зерна и сахара 9 8 3 13,1% 198,7% ВСЕГО 111 419 107 868 83 565 3,3% 33,3%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-феврале 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-февралем 2023 г.: