Объем торгов МосБиржи в марте вырос на 17,9% год к году, до 124,5 трлн рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года увеличился на 17,9%, до 124,5 трлн рублей со 105,6 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с февралем 2024 года объем торгов вырос на 11,7%, со 111,4 трлн рублей.

В первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года объем торгов увеличился на 26,7%, до 343,7 трлн рублей с 271,4 трлн рублей.

Объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с февралем 2024 г. и мартом 2023 г.:

Март 2024 г. Февр. 2024 г. Март 2023г. М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 20 20 22 0,0% -9,1% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 6 829 6 252 4 144 9,2% 64,8% Рынок акций, ДР и паев 2 582 2 228 1 458 15,9% 77,1% Вторичные торги 2 569 2 219 1 458 15,8% 76,2% акции российских эмитентов 2 339 2 012 1 402 16,2% 66,9% паи и ETF 230 207 56 11,2% 309,3% Размещения/Выкуп 13 9 0 38,4% Рынок облигаций 4 248 4 024 2 686 5,6% 58,1% Вторичные торги 958 799 1 019 19,8% -6,0% -ОФЗ/ОБР 439 352 453 24,6% -3,1% -прочие облигации 519 447 566 16,1% -8,4% Размещения 3 290 3 225 1 667 2,0% 97,4% -ОФЗ/ОБР 247 258 177 -4,5% 39,7% -прочие облигации - кроме однодневных 733 588 533 24,6% 37,6% -прочие облигации - однодневные 2 310 2 379 958 -2,9% 141,3% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 79 149 70 741 70 778 11,9% 11,8% Операции РЕПО 60 291 63 453 52 831 -5,0% 14,1% -РЕПО без ЦК 745 419 1 429 77,6% -47,9% -РЕПО с ЦК 37 072 36 760 27 426 0,8% 35,2% -РЕПО с ЦК с КСУ 20 758 25 310 15 393 -18,0% 34,9% -РЕПО с СУО в НРД 1 717 964 8 582 78,1% -80,0% Депозиты и кредиты 18 858 7 288 17 947 158,8% 5,1% ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 30 564 27 687 24 678 10,4% 23,9% Сделки спот 10 687 10 163 8 378 5,2% 27,6% Сделки своп и форварды 19 878 17 524 16 300 13,4% 21,9% СРОЧНЫЙ РЫНОК 7 844 6 668 5 929 17,6% 32,3% Фьючерсы 7 610 6 413 5 747 18,7% 32,4% Опционы 233 255 182 -8,4% 28,0% ТОВАРНЫЙ РЫНОК 73 70 25 4,9% 197,8% Рынок драгоценных металлов 68 61 21 11,2% 219,3% Рынок зерна и сахара 6 9 3 -37,5% 64,1% ВСЕГО 124 460 111 419 105 553 11,7% 17,9%

Объем торгов на рынках Московской биржи в I квартале 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с I кварталом 2023 г.: