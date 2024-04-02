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Объем торгов МосБиржи в марте вырос на 17,9% год к году, до 124,5 трлн рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года увеличился на 17,9%, до 124,5 трлн рублей со 105,6 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с февралем 2024 года объем торгов вырос на 11,7%, со 111,4 трлн рублей.

В первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года объем торгов увеличился на 26,7%, до 343,7 трлн рублей с 271,4 трлн рублей.

Объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с февралем 2024 г. и мартом 2023 г.:

Март 2024 г. Февр. 2024 г. Март 2023г. М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 20 20 22 0,0% -9,1%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 6 829 6 252 4 144 9,2% 64,8%
Рынок акций, ДР и паев 2 582 2 228 1 458 15,9% 77,1%
Вторичные торги 2 569 2 219 1 458 15,8% 76,2%
акции российских эмитентов 2 339 2 012 1 402 16,2% 66,9%
паи и ETF 230 207 56 11,2% 309,3%
Размещения/Выкуп 13 9 0 38,4%
Рынок облигаций 4 248 4 024 2 686 5,6% 58,1%
Вторичные торги 958 799 1 019 19,8% -6,0%
-ОФЗ/ОБР 439 352 453 24,6% -3,1%
-прочие облигации 519 447 566 16,1% -8,4%
Размещения 3 290 3 225 1 667 2,0% 97,4%
-ОФЗ/ОБР 247 258 177 -4,5% 39,7%
-прочие облигации - кроме однодневных 733 588 533 24,6% 37,6%
-прочие облигации - однодневные 2 310 2 379 958 -2,9% 141,3%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 79 149 70 741 70 778 11,9% 11,8%
Операции РЕПО 60 291 63 453 52 831 -5,0% 14,1%
-РЕПО без ЦК 745 419 1 429 77,6% -47,9%
-РЕПО с ЦК 37 072 36 760 27 426 0,8% 35,2%
-РЕПО с ЦК с КСУ 20 758 25 310 15 393 -18,0% 34,9%
-РЕПО с СУО в НРД 1 717 964 8 582 78,1% -80,0%
Депозиты и кредиты 18 858 7 288 17 947 158,8% 5,1%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 30 564 27 687 24 678 10,4% 23,9%
Сделки спот 10 687 10 163 8 378 5,2% 27,6%
Сделки своп и форварды 19 878 17 524 16 300 13,4% 21,9%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 7 844 6 668 5 929 17,6% 32,3%
Фьючерсы 7 610 6 413 5 747 18,7% 32,4%
Опционы 233 255 182 -8,4% 28,0%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 73 70 25 4,9% 197,8%
Рынок драгоценных металлов 68 61 21 11,2% 219,3%
Рынок зерна и сахара 6 9 3 -37,5% 64,1%
ВСЕГО 124 460 111 419 105 553 11,7% 17,9%

Объем торгов на рынках Московской биржи в I квартале 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с I кварталом 2023 г.:

I кв. 2024 г. I кв. 2023г. Г-Г Г/Г
Кол-во рабочих дней 61 62 (1) -1,6%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 17 584 9 706 7 878 81,2%
Рынок акций, ДР и паев 6 610 3 304 3 306 100,1%
Вторичные торги 6 588 3 304 3 283 99,4%
акции российских эмитентов 5 980 3 120 2 860 91,7%
паи и ETF 608 184 424 230,3%
Размещения/Выкуп 23 0 23
Рынок облигаций 10 974 6 402 4 572 71,4%
Вторичные торги 2 364 2 078 286 13,8%
-ОФЗ/ОБР 1 099 911 188 20,7%
-прочие облигации 1 265 1 167 98 8,4%
Размещения 8 610 4 324 4 286 99,1%
-ОФЗ/ОБР 726 626 100 16,0%
-прочие облигации - кроме однодневных 1 586 1 266 320 25,2%
-прочие облигации - однодневные 6 299 2 433 3 866 158,9%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 219 217 186 929 32 289 17,3%
Операции РЕПО 177 997 127 244 50 753 39,9%
-РЕПО без ЦК 1 338 4 430 (3 092) -69,8%
-РЕПО с ЦК 104 599 67 044 37 554 56,0%
-РЕПО с ЦК с КСУ 65 494 36 590 28 904 79,0%
-РЕПО с СУО в НРД 6 567 19 179 (12 613) -65,8%
Депозиты и кредиты 41 220 59 684 (18 465) -30,9%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 85 673 60 939 24 734 40,6%
Сделки спот 29 701 20 742 8 960 43,2%
Сделки своп и форварды 55 972 40 198 15 774 39,2%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 21 080 13 771 7 308 53,1%
Фьючерсы 20 360 13 304 7 056 53,0%
Опционы 720 468 252 53,9%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 192 55 138 251,7%
Рынок драгоценных металлов 170 46 123 266,6%
Рынок зерна и сахара 23 8 14 169,2%
ВСЕГО 343 746 271 400 72 347 26,7%

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