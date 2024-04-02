Объем торгов МосБиржи в марте вырос на 17,9% год к году, до 124,5 трлн рублей
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года увеличился на 17,9%, до 124,5 трлн рублей со 105,6 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с февралем 2024 года объем торгов вырос на 11,7%, со 111,4 трлн рублей.
В первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года объем торгов увеличился на 26,7%, до 343,7 трлн рублей с 271,4 трлн рублей.
Объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с февралем 2024 г. и мартом 2023 г.:
|Март 2024 г.
|Февр. 2024 г.
|Март 2023г.
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|20
|20
|22
|0,0%
|-9,1%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|6 829
|6 252
|4 144
|9,2%
|64,8%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 582
|2 228
|1 458
|15,9%
|77,1%
|Вторичные торги
|2 569
|2 219
|1 458
|15,8%
|76,2%
|акции российских эмитентов
|2 339
|2 012
|1 402
|16,2%
|66,9%
|паи и ETF
|230
|207
|56
|11,2%
|309,3%
|Размещения/Выкуп
|13
|9
|0
|38,4%
|Рынок облигаций
|4 248
|4 024
|2 686
|5,6%
|58,1%
|Вторичные торги
|958
|799
|1 019
|19,8%
|-6,0%
|-ОФЗ/ОБР
|439
|352
|453
|24,6%
|-3,1%
|-прочие облигации
|519
|447
|566
|16,1%
|-8,4%
|Размещения
|3 290
|3 225
|1 667
|2,0%
|97,4%
|-ОФЗ/ОБР
|247
|258
|177
|-4,5%
|39,7%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|733
|588
|533
|24,6%
|37,6%
|-прочие облигации - однодневные
|2 310
|2 379
|958
|-2,9%
|141,3%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|79 149
|70 741
|70 778
|11,9%
|11,8%
|Операции РЕПО
|60 291
|63 453
|52 831
|-5,0%
|14,1%
|-РЕПО без ЦК
|745
|419
|1 429
|77,6%
|-47,9%
|-РЕПО с ЦК
|37 072
|36 760
|27 426
|0,8%
|35,2%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|20 758
|25 310
|15 393
|-18,0%
|34,9%
|-РЕПО с СУО в НРД
|1 717
|964
|8 582
|78,1%
|-80,0%
|Депозиты и кредиты
|18 858
|7 288
|17 947
|158,8%
|5,1%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|30 564
|27 687
|24 678
|10,4%
|23,9%
|Сделки спот
|10 687
|10 163
|8 378
|5,2%
|27,6%
|Сделки своп и форварды
|19 878
|17 524
|16 300
|13,4%
|21,9%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|7 844
|6 668
|5 929
|17,6%
|32,3%
|Фьючерсы
|7 610
|6 413
|5 747
|18,7%
|32,4%
|Опционы
|233
|255
|182
|-8,4%
|28,0%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|73
|70
|25
|4,9%
|197,8%
|Рынок драгоценных металлов
|68
|61
|21
|11,2%
|219,3%
|Рынок зерна и сахара
|6
|9
|3
|-37,5%
|64,1%
|ВСЕГО
|124 460
|111 419
|105 553
|11,7%
|17,9%
Объем торгов на рынках Московской биржи в I квартале 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с I кварталом 2023 г.:
|I кв. 2024 г.
|I кв. 2023г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|61
|62
|(1)
|-1,6%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|17 584
|9 706
|7 878
|81,2%
|Рынок акций, ДР и паев
|6 610
|3 304
|3 306
|100,1%
|Вторичные торги
|6 588
|3 304
|3 283
|99,4%
|акции российских эмитентов
|5 980
|3 120
|2 860
|91,7%
|паи и ETF
|608
|184
|424
|230,3%
|Размещения/Выкуп
|23
|0
|23
|Рынок облигаций
|10 974
|6 402
|4 572
|71,4%
|Вторичные торги
|2 364
|2 078
|286
|13,8%
|-ОФЗ/ОБР
|1 099
|911
|188
|20,7%
|-прочие облигации
|1 265
|1 167
|98
|8,4%
|Размещения
|8 610
|4 324
|4 286
|99,1%
|-ОФЗ/ОБР
|726
|626
|100
|16,0%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|1 586
|1 266
|320
|25,2%
|-прочие облигации - однодневные
|6 299
|2 433
|3 866
|158,9%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|219 217
|186 929
|32 289
|17,3%
|Операции РЕПО
|177 997
|127 244
|50 753
|39,9%
|-РЕПО без ЦК
|1 338
|4 430
|(3 092)
|-69,8%
|-РЕПО с ЦК
|104 599
|67 044
|37 554
|56,0%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|65 494
|36 590
|28 904
|79,0%
|-РЕПО с СУО в НРД
|6 567
|19 179
|(12 613)
|-65,8%
|Депозиты и кредиты
|41 220
|59 684
|(18 465)
|-30,9%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|85 673
|60 939
|24 734
|40,6%
|Сделки спот
|29 701
|20 742
|8 960
|43,2%
|Сделки своп и форварды
|55 972
|40 198
|15 774
|39,2%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|21 080
|13 771
|7 308
|53,1%
|Фьючерсы
|20 360
|13 304
|7 056
|53,0%
|Опционы
|720
|468
|252
|53,9%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|192
|55
|138
|251,7%
|Рынок драгоценных металлов
|170
|46
|123
|266,6%
|Рынок зерна и сахара
|23
|8
|14
|169,2%
|ВСЕГО
|343 746
|271 400
|72 347
|26,7%