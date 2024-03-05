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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Polymetal с запуска нового предложения по обмену выкупил 1% акций

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Polymetal в рамках предложения по обмену акций, объявленного в ноябре и одобренного акционерами в декабре, выкупил первые 1,07% бумаг, сообщила компания.

В обмен на эти бумаги акционеры получили новые, выпущенные на Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX). В результате сделки общее количество голосующих акций Polymetal не изменилось и составляет 473 млн 645 тыс. 141 штуку. Выкупленные акции как казначейские не предоставляют прав голоса, компания намерена аннулировать их при смягчении наложенных на НРД ограничений.

Polymetal уже провел два транша обмена акций. В общей сложности, по подсчетам, он выкупил 9,86% бумаг из примерно 22%, заблокированных в результате санкций против НРД и других российских депозитариев.

Polymetal напоминает, что акционеры могут воспользоваться возможностью предъявить свои акции для обмена до 30 сентября 2024 года.

Предприятия Polymetal расположены в России и Казахстане. Крупнейшими акционерами являются консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%) и BlackRock (7,5%).

Polymetal
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