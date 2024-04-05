Объем торгов на казахстанской бирже AIX в I квартале вырос в семь раз

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на бирже Международного финансового центра "Астана" (Astana international Exchange, AIX) в январе-марте 2024 года вырос в семь раз в годовом исчислении, составив $463 млн, сообщила пресс-служба биржи.

"Такой значительный скачок был вызван серией переговорных крупных сделок, проведенных международными институциональными инвесторами Polymetal International plc", - говорится в пресс-релизе.

Главным событием первого квартала на бирже назвали IPO авиакомпании Air Astana, в ходе которого AIX получила более 29 тыс. заявок на сумму свыше 100 млрд тенге, половина из которых поступила от розничных инвесторов.

В официальный список AIX по состоянию на 1 апреля входят 165 выпусков ценных бумаг 101 эмитента. Листинг в первом квартале прошла 21 бумага против 5 в январе-марте 2023 года.

AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана" - территории с особым налоговым, валютным, визовым режимом в столице Казахстана, созданной с целью привлечения инвестиций в экономику. Акционерами AIX являются администрация финцентра "Астана", Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и американская биржа NASDAQ, которая также предоставляет торговую платформу AIX. На бирже проводятся торги акциями, облигациями, а также биржевыми нотами ETN и ETF.

Официальный курс на 5 апреля - 446,49 тенге/$1.