Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Суд в РФ запретил чешской Net4Gas разбирательство в иностранном арбитраже

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник удовлетворил заявление ООО "Газпром экспорт", запрещающее чешскому газотранспортному оператору Net4Gas продолжать разбирательство в иностранном арбитраже.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в арбитражной картотеке.

В заявлении говорилось о запрете для Net4Gas продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики, а также взыскивать денежные средства.

Ранее по аналогичным заявлениям российский суд запретил польской EuRoPol GAZ и "Нафтогазу Украины" продолжать разбирательства с компаниями группы "Газпром" в иностранных арбитражах; рассматривается иск к голландской Gasunie Transport Services B.V., германской Uniper Global Commodities SE и швейцарской METHA-Methanhandel GmbH.

Газпром Net4Gas Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В правительстве одобрили выкуп российского "Яндекса" консорциумом инвесторов

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

"Газпрому" разрешили самому определять перечень раскрываемой информации

"Газпрому" разрешили самому определять перечень раскрываемой информации

Tele2 в ноябре выплатил windfall tax на сумму 322,1 млн рублей

"Мосбиржа" может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию

Сбербанк планирует инициировать банкротство "дочки" Dell в России

Биткойн обновил исторический максимум, но затем подешевел

В ЕС хотят повысить обороноспособность для снижения зависимости от США

Суд по иску Сбербанка решил взыскать с бывшей украинской "дочки" $1,5 млн

В Х5 пока не ждут обязательных последствий из-за включения "дочки" в список ЭЗО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });