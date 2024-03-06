Суд в РФ запретил чешской Net4Gas разбирательство в иностранном арбитраже

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник удовлетворил заявление ООО "Газпром экспорт", запрещающее чешскому газотранспортному оператору Net4Gas продолжать разбирательство в иностранном арбитраже.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в арбитражной картотеке.

В заявлении говорилось о запрете для Net4Gas продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики, а также взыскивать денежные средства.

Ранее по аналогичным заявлениям российский суд запретил польской EuRoPol GAZ и "Нафтогазу Украины" продолжать разбирательства с компаниями группы "Газпром" в иностранных арбитражах; рассматривается иск к голландской Gasunie Transport Services B.V., германской Uniper Global Commodities SE и швейцарской METHA-Methanhandel GmbH.