Суд запретил Uniper продолжать тяжбу с "Газпром экспортом" в международном арбитраже

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ООО "Газпром экспорт" о запрете германской Uniper Global Commodities SE и швейцарской METHA-Methanhandel GmbH продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в арбитражной картотеке.

Дочерняя компания "Газпрома" также требовала взыскания денежных средств в случае неисполнения судебного акта. В аналогичных процессах сумма санкции обычно соответствует размеру претензий в международных судах.

Ранее по аналогичным заявлениям российский суд запретил польской EuRoPol GAZ, "Нафтогазу Украины" и чешскому газотранспортному оператору Net4Gas продолжать разбирательства с компаниями группы "Газпром" в иностранных арбитражах; рассматривается также аналогичный иск к голландской Gasunie Transport Services B.V.