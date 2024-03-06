Розничные продажи в еврозоне в январе выросли на 0,1% на уровне прогнозов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в январе увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%, по данным Bloomberg. Консенсус-прогноз, подготовленный Trading Economics, предусматривал подъем на 0,1%.

Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель понизился на 0,6%, тогда как ранее сообщалось о падении на 1,1%.