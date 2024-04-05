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Розничные продажи в еврозоне в феврале упали на 0,5%, сильнее прогнозов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в феврале уменьшились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics.

По пересмотренным данным, в январе показатель не изменился, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0,1%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в феврале уменьшились на 0,4%, непродовольственных товаров - на 0,2%. Реализация автомобильного топлива упала на 1,4%, что стало максимальным снижением с августа прошлого года.

Розничные продажи в еврозоне в феврале по сравнению с тем же месяцем 2023 года сократились на 0,7%, по данным Eurostat. Эксперты ожидали падения на 1,3%.

Снижение показателя в годовом выражении было зафиксировано по итогам семнадцатого месяца подряд. В январе, по уточненным данным, он опустился на 0,9% (ранее было объявлено о сокращении на 1%).

Розничные продажи в странах Европейского союза в феврале уменьшились на 0,4% за месяц и на 0,2% за год.

Eurostat еврозона
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