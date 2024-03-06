СД "Интер РАО" 14 марта обсудит досрочное прекращение полномочий и избрание гендиректора

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Интер РАО" 14 марта рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании гендиректора, сообщила компания.

Представитель "Интер РАО" отказался от комментариев.

По данным газеты "Коммерсантъ", гендиректор компании Борис Ковальчук "идет на повышение". Издание со ссылкой на источники перечисляет четыре варианта работы для топ-менеджера: "Газпром", "Роснефть", вице-премьер по ТЭК вместо Александра Новака или губернатор Санкт-Петербурга.

Гендиректором "Интер РАО" вместо Ковальчука может стать бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль. С 1 марта он вошел в состав правления "Интер РАО".

Ковальчук возглавил "Интер РАО" в 2009 г. (сначала в качестве исполняющего обязанности). До этого работал заместителем гендиректора ГК "Росатом" и директором департамента приоритетных нацпроектов правительства РФ.

Летом 2020 г. совет директоров "Интер РАО" продлил полномочия Ковальчука на посту гендиректора компании сроком на пять лет.

В марте 2022 г. Минфин США включил топ-менеджера в SDN List.

Основным акционером компании на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).