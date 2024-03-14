Борис Ковальчук покидает пост гендиректора "Интер РАО"

Эту должность с 15 марта займет бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль

Глава "Интер-РАО" Борис Ковальчук Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Интер РАО" принял решение с 14 марта досрочно прекратить полномочия гендиректора компании Бориса Ковальчука, сообщила компания.

С 15 марта новым гендиректором избран бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль.

Ковальчук возглавил "Интер РАО" в 2009 г. (сначала в качестве исполняющего обязанности главы компании). До этого работал заместителем гендиректора ГК "Росатом" и директором департамента приоритетных нацпроектов правительства РФ.

Летом 2020 г. совет директоров "Интер РАО" продлил полномочия Ковальчука на посту гендиректора компании сроком на пять лет.

В марте 2022 г. Минфин США включил топ-менеджера в SDN List.

По данным газеты "Коммерсантъ", Ковальчук "идет на повышение". Издание со ссылкой на источники перечисляло четыре варианта работы для топ-менеджера: "Газпром", "Роснефть", вице-премьер по ТЭК вместо Александра Новака или губернатор Санкт-Петербурга.

Сергей Дрегваль ранее уже работал в энергосбытовых компаниях группы "Интер РАО": в 2007-2011 гг. - в "Томской энергосбытовой компании", в 2011-2013 гг. - в "Алтайэнергосбыте". Затем занимал руководящие должности в "Оборонэнергосбыте" и "МРСК Урала" (сейчас - "Россети Урал"). В 2021-2024 гг. курировал энергетику в качестве вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).