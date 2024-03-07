Соруководитель Marks & Spencer Бикерстаф в июле покинет компанию

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) сообщила о предстоящем уходе из компании ее соруководителя Кэти Бикерстаф.

Бикерстаф покинет M&S после июльского годового собрания акционеров и сосредоточится на работе в коллегиальных органах управления, говорится в пресс-релизе компании. В частности, она уже входит в совет директоров Barratt Developments.

Главой ритейлера останется ее непосредственный руководитель Стюарт Мачин, занявший этот пост в мае 2022 года. Бикерстаф пришла в M&S в 2018 году в качестве неисполнительного члена совета директоров и стала со-CEO также в мае 2022 года.

Как было объявлено в конце января, новым со-CEO компании станет Рейчел Хайам.

Бикерстаф и ранее говорила, что планирует сосредоточиться на работе в органах управления.