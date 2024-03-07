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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Акции Novo Nordisk обновили рекорд на новостях о новом препарате для снижения веса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Акции датского производителя лекарств Novo Nordisk подорожали почти на 7% в ходе торгов в четверг и обновили исторический максимум на позитивных результатах тестирования нового препарата для снижения веса.

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Крупнейшая по капитализации компания Европы сообщила, что первая фаза испытаний препарата amycretin (амикретин) показала потерю веса на 13,1% в течение 12 недель после начала применения. Этот препарат, в отличие от самых популярных препаратов компании Ozempic и Wegovy, принимается в виде таблеток, а не инъекций.

Вторая фаза испытаний стартует во второй половине текущего года.

Акции Novo Nordisk к 15:36 по московскому времени в четверг подорожали на 6,9%, до 907,7 кроны. С начала года рыночная стоимость компании подскочила на 30%, до 3,83 трлн датских крон ($560 млрд).

Novo Nordisk
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